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حذر الإعلامي عمرو أديب منتخب مصر الأولمبي من خوض المباراة المرتقبة أمام الأرجنتين بنفس خطة مباراة إسبانيا، قائلًا: «لو لعبنا بنفس الطريقة هنتغلب بأربعة أهداف».

أضاف أديب في برنامجه الحكاية على قناة إم بي سي مصر: «بقول وبكرر تاني لو لعبنا بنفس أداء مباراة اسبانيا سوف نهزم 4! ليه؟ لأن لاعبي الأرجنتين لعبهم سريع ويقومون بنقل الكرة سريعا فيما بينهم ولديهم مهارات عالية».

وحذر أديب من اللعب بالطريقة القديمة قائلا: «كنا في وقت الكابتن الجوهري نعلب دفاع طوال 90 دقيقة ثم قنوم بانزال الكابتن جدو لانهاء المباراة، ولذلك فهذه الخطة لن تصلح».

وتابع أديب: «ما حدث أمام منتخب إسبانيا كان انجاز بكل المقاييس وذلك لعدم هزيمتنا وأبناؤنا كانو رجالة ولكن الرجولة تحتاج مهارة وأيضا اللعب لإحراز هدف لاننا لن نستطيع اللعب أمام كل الفرق في موقف دفاع، بالرغم من أننا في مجموعة صعبة وتخطينا العقبة الأولى والتي كان الجميع يتوقع هزيمتنا بما فيهم معلق المباراة ولكننا بحمد الله تخطينا هذه العقبة واللاعبين كانو رائعين».