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قال الإعلامي إبراهيم فايق إن مسؤولي نادي الأهلي يحاولون إنهاء التعاقد مع لويس ميكسوني، جناح فريق سيمبا التنزاني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم اللاعب الدولي الموزمبيقي بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، بناء على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

وقال فايق في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي لا يزال يضغط لإنهاء الصفقة، واسم ميسكوني ارتبط بالأحمر منذ مواجهته في دور المجموعات».

وأضاف: «سيمبا حدد 750 ألف دولار لبيع جناحه، وفي الوقت الحالي ارتفعت مطالبه ليتخطى مليون دولار من أجل التخلي عن صاحب الـ26 عامًا».

أكمل: «ميكسوني عنده رغبة قد العالم لارتداء قميص الأهلي، وهذا عامل مهم يسهم في إنهاء أي صفقة».

أتم تصريحاته: «جناح سيمبا يعد من أهم اللاعبين بالنسبة إلى بيتسو موسيماني في الوقت الحالي».