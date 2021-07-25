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صالح جمعة يغيب عن تدريبات سيراميكا.. وضياء السيد: «تقريبًا لديه جدول خاص»

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صالح جمعة يغيب عن تدريبات سيراميكا.. وضياء السيد: «تقريبًا لديه جدول خاص» صالح جمعة يغيب عن تدريبات سيراميكا.. وضياء السيد: «تقريبًا لديه جدول خاص»

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قال ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إن صالح جمعة يغيب عن التدريبات الجماعية لفريقه، دون معرفة سبب ذلك.

وأضاف ضياء السيد، في تصريحات تليفزيونية: «صالح جمعة غاب عن مران سيراميكا كليوباترا بعد انتهاء إجازة الفريق ولا نعرف السبب».

وأكمل: «صالح جمعة تقريبا لديه جدوله الخاص بعيدا عن جدول الفريق، وسيتم توقيع عقوبات على اللاعب، طبقا للائحة».

وأتم: «لائحة سيراميكا قاسية والعقوبات تطبق على أي لاعب يغيب عن المران بدون إذن، ولم أفقد الأمل في صالح جمعة ولكن اللاعب الملتزم سيشارك».

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