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"البحرين" تدين إطلاق "الحوثي" عددًا من الطائرات المسيَّرة المفخخة تجاه

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"البحرين" تدين إطلاق "الحوثي" عددًا من الطائرات المسيَّرة المفخخة تجاه السعودية "البحرين" تدين إطلاق "الحوثي" عددًا من الطائرات المسيَّرة المفخخة تجاه
أشادت بكفاءة ويقظة "الدفاع الجوي" بالتحالف وقيامه باعتراض الطائرات وتدميرها

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن إثر قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيَّرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية ، في عمل إرهابي جبان، يشكِّل اعتداء سافرًا على سيادة السعودية واستقرارها، ويعرِّض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وشدَّدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.البحرين ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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