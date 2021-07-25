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تسجيل 15 وفاة و 485 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 15 وفاة و 485 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 15 وفاة و 485 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

المدينة نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 15وفاة، و485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9948 وفاة، و 763922 إصابة.
وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 7568حالة ، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 75حالة.
كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 38حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 520.
وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.
وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.
وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 569 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 746406.
كما أشار الموجز إلى إجراء 16620فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي منذ بدء الوباء وحتى الآن 8324525 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 2.92 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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