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محافظ الإسكندرية: نستقبل مليون زائر يوميًا.. و5 جنيهات سعر تذكرة 7 شواطئ بالمحافظة

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محافظ الإسكندرية: نستقبل مليون زائر يوميًا.. و5 جنيهات سعر تذكرة 7 شواطئ بالمحافظة محافظ الإسكندرية: نستقبل مليون زائر يوميًا.. و5 جنيهات سعر تذكرة 7 شواطئ بالمحافظة

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك 7 شواطئ بالإسكندرية تبلغ تذكرة دخولها 5 جنيهات فقط.

وتابع المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن المحافظة تستقبل مليون زائر يوميًا، مشيرًا إلأى سعادة أصحاب المحال التجارية بسبب الإقبال الشديد على المحافظة من قبل المصيفين.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على حياة زوار الإسكندرية، لافتا إلى انخفاض أعداد الإصابات بكورونا كما هو حال ربوع القطر المصري.

وأضاف أن كورنيش الإسكندرية نظيف بنسبة تجاوزت الـ90%، مشددًا على تجاوز نسب الإشغال خلال العيد 100%.

المصرى اليوم

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