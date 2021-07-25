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معاريف: الحرب الإسرائيلية الثالثة على لبنان ستندلع قريبا

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معاريف: الحرب الإسرائيلية الثالثة على لبنان ستندلع قريبا معاريف: الحرب الإسرائيلية الثالثة على لبنان ستندلع قريبا

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قالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن الحرب الإسرائيلية الثالثة على لبنان ستندلع بشكل أو بآخر، عاجلا أو آجلا.

وأفادت صحيفة «معاريف» العبرية، مساء السبت، بأن لبنان يعيش حالة اقتصادية صعبة للغاية، و«حزب الله» يتقوى بشعبيته في الداخل اللبناني، زاعما أنها فرصة طيبة لإسرائيل بهدف تغيير الوضع الراهن، ومفاجأة «العدو» في أصعب فتراته.

ورأت الصحيفة أن الحرب الإسرائيلية الثالثة على لبنان ستندلع قريبا، دون تحديدها الموعد، رغم اعترافها بهدوء الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مطالبة برد إسرائيلي حاسم على ضعف الجبهة الداخلية اللبنانية، بزعم أن الرد الإسرائيلي في الساحة اللبنانية سيحدد مستقبل لبنان وإسرائيل معا.

وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، يرغب «في احتلال الحدود اللبنانية الإسرائيلية، دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، ويرسل بدلا منه الفلسطينيين».

وطالبت الصحيفة الجيش الإسرائيلي بالقيام بضربة استباقية لـ«حزب الله»، واستغلال ضعفه وضعف الاقتصاد اللبناني وانهياره، بدعوى أن الحزب اللبناني سيقوم بتلك الضربة في يوم من الأيام، حينما يقوى ويشتد عوده أفضل من هذه الأيام، وحينما تمده إيران، أكثر فأكثر، بالأسلحة المتقدمة، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط ترى أن رد الفعل يشير إلى ضعف هذا الطرف.

المصرى اليوم

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