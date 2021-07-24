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بعد صورته مع الأسد.. الجمهور يهاجم حسن شاكوش : «مش عارف تقلد محمد رمضان »

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بعد صورته مع الأسد.. الجمهور يهاجم حسن شاكوش : «مش عارف تقلد محمد رمضان » بعد صورته مع الأسد.. الجمهور يهاجم حسن شاكوش : «مش عارف تقلد محمد رمضان »

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نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ظهر فيها حاملاً لأسد وعلق عليها بقوله: «أنا على وضعي».

لم تمر ساعات ونشر، مقطع ظهر خلاله يلتقط الصور مع معجبيه في الشارع أمام سيارته، على أنغام أغنيته «أنا الشبح»، وعلق عليه قائلًا: «أنا بيكم قد الدنيا ومن غيركم ولا حاجة.. جمهوري العزيز ربنا يخليكوا ليا».

بمجرد نشر الصورة والمقطع الفيديو وجه عدد كبير من المتابعين انتقادات حادة له بسبب ما أسموه محاولة تقليد الفنان محمد رمضان، حيث علق أحد متابعيه: «مش هتبطل تقلد محمد رمضان،، وعلق آخر: «عالفكرة أنت عايز تقلد محمد رمضان بأي طريقة بس مش عارف».

على جانب آخر، حقق شاكوش نجاحًا كبيرًا بعد طرحه أغنيته «حبيتي» مع ياسمين رئيس، حيث احتلت المركز الأول، وتخطت 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

المصرى اليوم

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