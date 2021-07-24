سقط «التوك توك» فى بحر سنهور.. أهالى قرية بالفيوم ينقذون 6 أشخاص من الغرق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن أهالي عزبة عبدالله عليوة التابعة لقرية سنهور مركز سنورس من إنقاذ ستة أشخاص سقط بهم توكتوك ببحر سنهور من الغرق تلقي اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطار من العميد أسامة أبوالليل، مأمور مركز شرطة سنهور، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث انقلاب توك توك ببحر سنهور عند عزبة عبدالله عليوة.

انتقلت الأجهزة الأمنيةعلي الفور برئاسة محمدعشري رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية إنقلاب توك توك في بحر سنهور وإصابة ستة أشخاص كانوا يستقلونه، واستطاع شباب القرية فورسقوط التوك توك إنقاذهم من الغرق وسحب التوك توك لخارج البحر بواسطة اللوادر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.