مؤسس «NSO» الإسرائيلية: 70% من عملائنا الجواسيس حكومات أوروبية

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قال شاليف هوليو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «NSO Group» الإسرائيلية، إن 70% من عملاء الشركة، حكومات أوروبية، مضيفا أن هذه الدول تستخدم برنامج «بيجاسوس» لمكافحة الإرهاب والجريمة.

وأضاف هوليو، ضمن مقابلة مع صحيفة «إسرائيل اليوم» أن تصوير الحكومات على أنها تستخدم هذا البرنامج للجلوس والتجسس على الصحفيين هو وهم تماما، موضحا: «هناك حكومات لا يمكنك الوثوق بها. لأنها تنتهك حقوق الإنسان».

وتابع: «إذا تجسس أي من عملائنا على الصحفيين، فهذا أمر سيء حقًا، ولن يصبحوا عملاء بعد الآن»، مضيفا أن شركته تختار عملاءها بعناية، وتعقد صفقات قوية جدًا معهم تسمح للشركة– في حالة اكتشاف أنهم يستغلون البرنامج– بإيقافهم، مؤكدا أن كل عميل يتلقى تعليمات واضحة جدًا حول ما هو مسموح به وما هو ممنوع.

وأوضح: «في كل حالة عندما نتلقى معلومات موثوقة حول إساءة الاستخدام، نقوم بالتحقيق.. ووفقًا للعقد، يجب على العميل أن يمنحنا إمكانية الوصول إلى بعض السجلات وإظهار جميع الإجراءات التي يتم استخدام النظام فيها، وإذا لاحظنا أي شيء خارج الحدود، فيمكننا إيقاف تشغيل البرنامج»، وفق وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي هذا الإطار، قال هوليو: «لدينا خمسة عملاء أغلقنا أنظمتهم في السنوات القليلة الماضية بسبب سوء استخدام برنامج ييجاسوس».

وأكد أن مؤسسات إنفاذ القانون في الحكومات بحاجة إلى أدوات لمنع الهجمات الإرهابية والجرائم الخطيرة، وبفضل برنامج «بيجاسوس» تم منع الهجمات الإرهابية في كل قارة تقريبًا، وفي السنوات القليلة الماضية تم اعتقال أكثر من 100 من المتحرشين بالأطفال.

وأوضح مؤسس الشركة الإسرائيلية NSO أنه عندما أسس الشركة، قرر 4 قواعد، بينها البيع للحكومات فقط، وليس الشركات أو الأفراد، مضيفا أن عددا كبيرا من الأشخاص والشركات حاولوا شراء هذه التكنولوجيا، وقلنا دائمًا لا، وفق تعبيره.