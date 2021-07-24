ماكرون يطالب إسرائيل بتقديم توضيحات بعد فضيحة بيجاسوس

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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حيث طالبه بتقديم توضيحات بشأن فيضحة التجسس باستخدام برنامج «بيجاسوس» الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 العبرية، إن ماكرون طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأخذ القضية على محمل الجد، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن استيائه من استخدام بعض الحكومات برنامج «بيجاسوس» الإسرائيلي لاختراق هاتفه الشخصي ومسؤولين كبار آخرين.

وبحسب القناة، أكد رئيس وزراء إسرائيل لماكرون أن الحادث وقع قبل توليه منصبه في مايو، وأنه سيتم التوصل إلى الاستنتاجات المطلوبة في هذا الشأن.

ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رسميا عن وجود مكالمة مع ماكرون بعد فضيحة «بيجاسوس».

وترغب فرنسا في أن تفتح إسرائيل تحقيقا ضد الشركة الإسرائيلية، وما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراء ضد الشركة في حال وجود تجاوزات بتصاريح التصدير.

كانت وكالة «رويترز» الإخبارية، أفادت نقلا عن مصدر في الرئاسة الفرنسية، بأن ماكرون غير هاتفه ورقمه في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج بيجاسوس للتجسس.

وكشفت تقارير استقصائية أن الرئيس ماكرون واحد من بين عدد من زعماء العالم الذين استهدفوا باختراق هواتفهم باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي «بيجاسوس».

ويسمح برنامج «بيجاسوس» الإسرائيلي بسحب جميع البيانات من الجهاز، بما في ذلك المراسلات والصور، دون ترك أي أثر.