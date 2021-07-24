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تعلن عودة العمرة واستقبال المعتمرين بدءا من غد الأحد

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السعودية تعلن عودة العمرة واستقبال المعتمرين بدءا من غد الأحد تعلن عودة العمرة واستقبال المعتمرين بدءا من غد الأحد

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أعلن الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من غد الأحد عبر الحجز من تطبيق «اعتمرنا».

وأوضح المحيميد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء ، أن جميع المصليات والمسارات تحقق فيها جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة، وأن جميع المداخل زُوّدت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

وأشار إلى أنه تم تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج المعتمرين، بما يضمن تحقيق التباعد الجسدي بين الطائفين، إضافة إلى تخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود التي من خلالها نضمن سلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام وتقديم خدمات راقية ومميزة.

المصرى اليوم

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