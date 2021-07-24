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«هازارد» على رادار «تشيلسى» الإنجليزى

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«هازارد» على رادار «تشيلسى» الإنجليزى «هازارد» على رادار «تشيلسى» الإنجليزى

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يدرس توماس توخيل، المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسبانى. وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن المدرب الألمانى توخيل عُرض عليه اللاعب البلجيكى إيدين هازارد، تحسبا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت أن أى تحرك من إدارة تشيلسى لضم هازارد (30 عاما) يبدو خيارا بعيد المنال فى ظل المطالب المادية لإدارة الملكى.

وأوضحت أن النادى المدريدى يحتاج مبلغا لا يقل عن 51 مليون جنيه إسترلينى للتخلص من هازارد، وتجنب الخسارة الناتجة عن ضمه قبل موسمين مقابل 89 مليون إسترلينى للبلوز.

ولفتت ميرور أيضا إلى أن المقابل المالى للصفقة لا يعد العقبة الوحيدة أمام إتمامها بل رغبة إيدين هازارد ذاته فى التمسك بفرصه داخل جدران النادى الملكى، ورغبته فى إثبات ذاته بعدما سقط ضحية لإصابات عديدة فى أول موسمين بالقميص المدريدى. ويتبقى فى تعاقد هازارد مع النادى الملكى 3 مواسم أخرى.

المصرى اليوم

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