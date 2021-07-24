غموض مصير «جريزمان» فى برشلونة

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يبقى مصير أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، عالقًا في ظل رغبة ناديه في بيعه هذا الصيف لمواجهة الأزمة المالية الخانقة.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية في تقرير لها، الأربعاء الماضى، أن الكتالونى يسابق الزمن للتخلص من جريزمان لتخفيف حدة الديون التي بلغت قيمتها 1.2 مليار يورو.

وأضافت الصحيفة أنه بعد ربط اللاعب الفرنسى بصفقات تبادلية مع أتلتيكو مدريد ويوفنتوس مقابل ساؤول نيجيز وباولو ديبالا، تلوح في الأفق حاليًا أندية أخرى قد ترغب في ضمه مثل مانشستر سيتى وتوتنهام هوتسبير.

وتابعه: «لم يعد البارسا في حاجة لجريزمان بعد تدعيم هجومه هذا الصيف بضم الثنائى ممفيس ديباى وسيرجيو أجويرو».

وكشفت «ليكيب» أن جريزمان يميل أكثر للعودة إلى صفوف ناديه السابق أتلتيكو مدريد الذي رحل عنه في صيف 2019، لكن هناك عقبتين تعوقانه عن تحقيق هذه الرغبة، أولهما راتبه الضخم وثانيهما حالة الجدل التي أثارها في النادى المدريدى عند انتقاله إلى البارسا. ونقلت الصحيفة على لسان مصدر مقرب من النجم الفرنسى، قوله: «جريزمان لن يقبل بأى عرض لمجرد أن برشلونة في وضع معقد ماليًا». وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن جريزمان تدرب خلال اليومين الماضيين بابتسامته المعتادة، وبالاحتراف الذي لطالما تميز به.

وأضافت: «جريزمان الذي لم يتحدث معه النادى لتخفيض راتبه، كما حدث مع بيكيه وبوسكيتس وسيرجى روبيرتو وجوردى ألبا، لا يُفكر إلا في برشلونة، وينتظر ما سيُقرره النادى معه».

وارتبط اسم جريزمان بالعودة لصفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد، في صفقة تبادلية مع ساؤول نيجويز، لتقليل الرواتب في برشلونة من أجل تجديد عقد ليونيل ميسى. كما أفادت تقارير صحفية أن برشلونة عرض جريزمان على يوفنتوس لمبادلته بالأرجنتينى باولو ديبالا، لكن النادى الكتالونى نفى الأمر بشكل قاطع، ليظهر اسم مانشستر سيتى.

في سياق متصل، كشف تقرير صحفى إسبانى عن وجود خطة لدى الجهاز الفنى لبرشلونة، من أجل عودة البرازيلى فيليب كوتينيو نجم الفريق للمشاركة مع زملائه. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن كوتينيو يمكنه الانضمام للمجموعة في غضون أسبوع، وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة. وقد يكون أول ظهور للبرازيلى ضد سالزبورج يوم 4 أغسطس المقبل، أو ضد يوفنتوس في كأس جوان جامبر يوم 8 من الشهر نفسه قبل انطلاق الليجا. وأضافت الصحيفة: «كومان المدير الفنى يُقدر إمكانيات كوتينيو، على الرغم من أنه يتفهم رغبة مسؤولى النادى في رحيله سواء كان معارًا أو بشكل نهائى، ويرون أن الوجهة المثالية له هي البريميرليج نظرًا لكل ما قدمه سابقًا مع ليفربول». وأشار التقرير إلى أن إظهار كوتينيو لتعافيه تمامًا من الإصابة وظهوره بشكل جيد في الفترة المقبلة سيحسم مستقبله.