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أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المقرر إقامتها صباح الأحد 25-7-2021 عبر قناتها المفتوحة.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي في في منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو والتي بدأت فعاليتها يوم 23 يوليو 2021، في المجموعة الثالثة التي تضم بجانب مصر منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وفي إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره إسبانيا سلبيًا، وحقق منتخب أستراليا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر ضد الأرجنتين عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً