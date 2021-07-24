أخبار عاجلة

البحرين تساند تونس بشكل مطلق.. وتبدي ثقتها في حكمة قيس سعيّد -
استشاري: الحفاظ على الوزن المثالي يحافظ على الصحة الجيدة -
«مكانش معايا أجيب أكل لولادي».. وليد يوسف يروي موقفا إنسانيًا للراحلة فتحية طنطاوي -
تذبذب وارتفاع وحذر.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الأربعاء 4 أغسطس 2021 -
‏بالفيديو.. "الخطوط السعودية" تدعم قطاع الطيران بتمكين مضيفات سعوديات -
"أمانة العاصمة المقدسة" تبرم عقدًا لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق -
استهدف زراعة 350 ألف شجرة.. انتهاء مشروع التشجير الوطني رقم 2 بتبوك -
الاتحاد يكسب فارازدين الكرواتي بثلاثية.. تحضيرًا لمنافسات الموسم -
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي -
متحدث التعليم الجامعي: الجامعات السعودية تقدم 60 ألف جرعة لقاح يوميًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تسكين 36 أسرة من متضرري العقار المائل بالإسكندرية.. ومقاول الهدم يستعد لإزالة 10 طوابق

Print
تسكين 36 أسرة من متضرري العقار المائل بالإسكندرية.. ومقاول الهدم يستعد لإزالة 10 طوابق تسكين 36 أسرة من متضرري العقار المائل بالإسكندرية.. ومقاول الهدم يستعد لإزالة 10 طوابق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حى الجمرك بالإسكندرية، إنه تم تجهيز وتسكين 36 أسرة من متضرري عقار بحرى المائل، والذي تم إخلاءه تماما من السكان اليوم السبت، بعد تعرضه لميل بواقع 20 سم، حسبما أكدت لجنة كلية هندسة جامعة الاسكندرية.

وأوضح الشيخ، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، من موقع العقار المائل، أنه جرى تسكين الأسر المتضررة بمدرستي رأس التين وكرموز، بعد تجهيزها وتوفير بطاطين وأسرة ومستلزمات المعيشة ووجبات جاهزة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الحى.

وأشار إلى أن لجنة كلية الهندسة أكدت إزالة 10 طوابق من العقار لتخفيف الأحمال، فيما تم تسليم العقار لمقاول الهدم لإزالة الطوابق العشرة المقررة إزالتها على الفور عقب الانتهاء من إنزال مستلزمات الأسر.

وأضاف أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص، وهو مكون من دور أرضي و18 دورا علويا ويضم 36 شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار.

وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد كلف جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع حادث عقار بحري المائل رقم 14 شارع خطاب وناصية عبدالمجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، مشدداً على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأمر المحافظ بالإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة وتقديم المساعدات لسكان العقارات المتضررة، وتوفير أماكن لهم بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.

وأكد أن الإسكندرية بها 164 عقار مائل و133 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المتسببين في الكارثة حتى لو كانوا خارج الخدمة.

وانتقلت على الفور جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى العقار المائل لمتابعة تداعيات الموقف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البحرين تساند تونس بشكل مطلق.. وتبدي ثقتها في حكمة قيس سعيّد

البحرين تساند تونس بشكل مطلق.. وتبدي ثقتها في حكمة قيس سعيّد

استشاري: الحفاظ على الوزن المثالي يحافظ على الصحة الجيدة

استشاري: الحفاظ على الوزن المثالي يحافظ على الصحة الجيدة

حريق في حظيرة مواشي بالفيوم

حريق في حظيرة مواشي بالفيوم

«مكانش معايا أجيب أكل لولادي».. وليد يوسف يروي موقفا إنسانيًا للراحلة فتحية طنطاوي

«مكانش معايا أجيب أكل لولادي».. وليد يوسف يروي موقفا إنسانيًا للراحلة فتحية طنطاوي