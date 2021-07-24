«صور بشعة».. حريق هائل بعد انفجار التكييف في منزل ابنة أحمد بدير

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كشفت الإعلامية سارة بدير، ابنة الفنان الكبير أحمد بدير، أنها نجت من الموت، بعد حريق هائل في منزلها أثناء تواجدها مع ابنتها بداخله، وذلك من آثار التكييف واستخدامه كثيرًا.

نشرت سارة بدير بعض الصور، من آثار الحريق، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت قائلة: «الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي في اللحظة المناسبة من حريق كبير في شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايميين امبارح.. الحمد لله على كل حاجة وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يارب ما دام أنا وبنتي طلعنا بسلام».

حريق فى منزل ابنه الفنان أحمد بدير

حريق فى منزل ابنه الفنان أحمد بدير

تابعت: «خلوا بالكم قوي من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتوا مشغلينه وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يارب.. آسفة على بشاعة الصور بس دي تذكرة ليا عشان دايمًا أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه.. ألف حمد وشكر ليك يارب».