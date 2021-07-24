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يسعى مسؤولو نادي الزمالك، لحسم التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويصر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الزمالك، على التعاقد مع حسام حسن، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعد فشل مروان حمدي، المنضم للفريق في يناير الماضي، في إثبات جدارته مع الفريق.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي الزمالك عرض على المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الحصول على خدمات حسام حسن، مقابل انتقال مروان حمدي، إلى النادي السكندري، بالإضافة إلى دفع مقابل مالي.

ولم يوافق رئيس سموحة حتى الآن على عرض الزمالك، في ظل رغبته في بيع حسام حسن، مقابل 40 مليون جنيه، دون دخول أي صفقات تبادلية.

وبدأ الزمالك في التجهيز للميركاتو الصيفي مبكرًا، من أجل ضم لاعبين سوبر في المراكز التي يعاني منها الفريق من نقص عددي.