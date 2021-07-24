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محاولات مكثفة من باريس سان جيرمان للتعاقد مع بوجبا

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محاولات مكثفة من باريس سان جيرمان للتعاقد مع بوجبا محاولات مكثفة من باريس سان جيرمان للتعاقد مع بوجبا

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تحاول إدارة نادى باريس سان جيرمان، بشتى السبل، إقناع كيليان مبابى، مهاجم الفريق، بتمديد تعاقده الذي سينتهى في صيف 2022.

أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، قد يكون قطعة الحلوى التالية لاحتفاظ سان جيرمان بمهاجمه مبابى.

وأضافت أن صفقة بوجبا ستكلف خزينة النادى الباريسى مبلغًا لن يقل عن 60 مليون يورو، أملًا في تعزيز تواجد الجواهر الفرنسية في غرفة خلع ملابس «بى إس جى»، أملًا في إغراء مبابى بالاستمرار مع الفريق.

وتنبأت الصحيفة الإسبانية بأن التوتر سيكون هائلًا بين مبابى ومسؤولى النادى الباريسى إذا لم يتم تمديد التعاقد، لأن الفترة المتبقية حتى 30 يونيو المقبل تعد طويلة للغاية.

يُذكر أن كيليان مبابى انضم لصفوف سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو قادمًا من موناكو في صيف 2017 على سبيل الإعارة بإلزامية الشراء.

المصرى اليوم

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