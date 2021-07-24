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علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشاهد شواطئ مصر خلال فترة عيد الأضحى والتي بدت مكتظة بالمرتادين سواء في الإسكندرية أو الساحل الشمالي، قائلة: «المشهد كان رهيبا، الناس كانت فوق بعضها، كل المدن الساحلية شهدت اكتظاظ بالمقبلين على الشواطئ».

وتابعت الحديدي، في برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، السبت: «مش هقدر أقول حاجة في مشهد زي ده ولا أقول للناس ماتروحوش لأن الناس في الإجازات وخاصة الأعياد ومع ارتفاع درجات الحرارة راحت للشواطئ خاصة مع انكسار موجة كورونا الثالثة».

وشددت الحديدي على ضرورة تلقي التطعيم، قائلة: «حاولوا تخلوا مسافات بين الناس وتحافظوا على التباعد وإرتداء الكمامات مع ضرورة تلقي اللقاح، كورونا لسه مخلصتش رغم تراجع الأعداد وأصبحت ضعيفة لكن فيه موجة أخرى في سبتمبر لازم ناخد بالنا وربنا يستر».

واصلت الإعلامية: «العالم كله اتطعم وشوفوا المشاهد في بريطانيا ودول أخرى طعموا نسبة 70-80%، وأتوقع زيادة معدلات التطعيم في مصر مع بداية التصنيع المحلي للقاح سينوفاك نهاية أغسطس».