عروض فنية بمناسبة عيد الأضحي وثورة 26 يوليو في أسوان

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالا فنيا بفرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث أقام الفرع فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى والذكرى الـ ٦٩ لثورة يوليو ببلازا حديقة درة النيل بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام لمحافظة أسوان ونجوى أحمد سيد مدير عام ثقافة أسوان.

بدأت الفعاليات بعض لفرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، وقدمت الفرقة مجموعة من التبلوهات «شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى اشر، الحلوة، واه نور، يارب، فرح، الزفة النوبية بالدفوف».

اعقبها عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى وسحر أمير، وقدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى جماعى «موضات، ابن عروس»، أغنية «بتغنى لمين» مصطفى حمدى وعمر خالد، «ياحلو» هند ناصر، ولاقت العروض استحسان الجمهور.