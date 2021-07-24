محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. الموعد والقنوات الناقلة

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الأهلي ضد مصر الإنتاج الحربي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت اختيارات لجنة الحكام كالتالي:

محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه مصطفى حسين ومحمود عبدالسميع، وطارق سامي حكما رابعا، وحكم الفيديو محمد عباس قابيل ويساعده أحمد جمال.

تقام مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي في السابعة مساء الأحد 25-7-2021 على أرض ملعب استاد الأهلي WE السلام

تنقل مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت

ويدخل الأهلي المباراة ضد الإنتاج الحربي بتشكيل من المتوقع أن يتكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

أمامهم: ممد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي

الهجوم: محمد شريف