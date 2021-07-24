حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 2 قضية مخدرات، ضُبط خلالها على كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة متهمان، وتنفيذ 2232 حكم قضائى متنوع. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.