سلطان بن سلمان: تسجيل الفن الصخري الثقافي في "حمى نجران" إنجاز مهم

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قال إنه يواصل إبراز المكانة التاريخية والحضارية للمملكة

عبّر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية عن سعادته بتسجيل "الفن الصخري الثقافي بموقع حمى بمنطقة نجران" في قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"، ليصبح سادس موقع سعودي يسجل في هذه القائمة العالمية الرفيعة، بعد المواقع الخمسة التي سجلت سابقًا وهي: مدائن صالح، وحي الطريف بالدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، ومواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل، وواحة الأحساء.

وقدر الأمير سلطان بن سلمان جهود وزير الثقافة والمسؤولين في الوزارة وهيئة التراث وفريق اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمندوبية الدائمة للمملكة في منظمة اليونسكو لتحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يواصل إبراز المكانة التاريخية والحضارية للمملكة، بما يُسهم في الحفاظ على هذه المواقع والعناية بها والتعريف بالثراء التاريخي والتراثي المتنوع للمملكة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تتواصل الجهود لتسجيل المزيد من المواقع الأثرية والتراثية بما يتناسب والغنى الحضاري الذي يميزها على المستوى العالمي بما ينسجم مع ما يحظى به التراث من عناية من قيادة الدولة يحفظهم الله، وما يحقق أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أولت التراث والهوية الوطنية مكانة مقدمة، ويتناسب مع الوعي الكبير الذي ترسخ عبر السنين لدى المواطنين بأهمية التراث الحضاري الوطني.