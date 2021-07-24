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استمرار رفع الرايات الحمراء بالشواطئ.. الإسكندرية تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج

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استمرار رفع الرايات الحمراء بالشواطئ.. الإسكندرية تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج استمرار رفع الرايات الحمراء بالشواطئ.. الإسكندرية تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في شواطئ الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.

وأهاب محافظ الإسكندرية بالمصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

من جانبه، أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطئ لاتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطئ المفتوحة والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين في حال ارتفاع الأمواج.

وأشار جمال إلى استمرار رفع شواطئ الإسكندرية للرايات الحمراء تحذيرًا للمواطنين من خطورة النزول للمياه البحر، وهذا طبقًا للإشارات الحديثة، لافتًا إلى أن هناك خلطًا لدى المواطنين بين الحمراء والسوداء التي كانت تستخدم سابقًا.

المصرى اليوم

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