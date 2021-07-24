الأمن يفحص فيديوهات فتاة تيك توك وزوجها.. والقبض عليها خلال ساعات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لمباحث الآداب في وزارة الداخلية، تفحص مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترقص في حضور زوجها على تطبيق «تيك توك» وترتكب أفعالًا وإيحاءات جنسية.

واقرأ أيضا: بلاغ إلى النائب العام ضد فتاة تيك توك

كان المحامي أشرف فرحات، تقدم صباح اليوم السبت ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 85101 ضد حساب على تطبيق تيك توك ملقب بـ«كائن الهوهوز» بسبب بث فيديوهات لشخص يقوم بتصوير فتاة- أكد أنها زوجته- يتلفظان معا بألفاظ جنسية تخدش الحياء العام وتحرض الآخرين على الفسق وممارسة الفجور يعاقب عليها قانون العقوبات.

قال المحامي في بلاغه إن المتهمين يتعرضان في مقاطع فيديو بثت على تيك توك لقضايا دينية بسخرية بشكل يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن المتهمين يسخران في مقطع فيديو آخر من أهل الصعيد بهدف تحقيق أرباح مادية.

وقالت مصادر أمنية إنه تم تحديد مكان الفتاة المتهمة والشخص الذي ظهر معها في مقاطع الفيديو، وفي انتظار قرار النيابة العامة للقبض عليها.

واقرأ: حكاية 7 بنات على تيك توك .. بدأت بجمع الأموال والدعارة وانتهت في سجن النساء