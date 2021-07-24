استشاري يوضح تأثير التحول الرقمي في إدارة الأعمال

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قال الدكتور عمرو سكر، استشاري إدارة الأعمال وخبير اقتصاديات الأعمال بالاتحاد الأوروبي، إن دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي لبناء قدرات العاملين بها في كافة جهات الدولة، لتحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أدى إلى تغيير عالم الأعمال، وتغيير الكثير من المفاهيم والأنشطة القديمة.

وأضاف «سكر»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو إعلان حقيقي للجمهورية الجديدة؛ لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، لتصبح حكومة رقمية تشاركية أقل اعتماداً على الأوراق؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها في العمل الحكومي.

وتابع: «وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة لتقديم الدعم الفني لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة كأولوية من خلال عدد من الإجراءات ومنها بناء هيكل تشغيلي للوحدات، وتوفير برامج تنمية وبناء قدرات عامة وتخصصية وإطلاق أكاديمية دعم وحدات المعلومات والتحول الرقمي، وإعداد دليل إجراءات العمل بها