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خبيرة تغذية: الحرق لدى المرأة يتضرر في مرحلة 30 إلى 40 عامًا

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خبيرة تغذية: الحرق لدى المرأة يتضرر في مرحلة 30 إلى 40 عامًا خبيرة تغذية: الحرق لدى المرأة يتضرر في مرحلة 30 إلى 40 عامًا

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قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنها سعيدة بوجود وعي كبير لدى الأمهات بشأن وزن أطفالهن، منوهة بأن السمنة لدى الأطفال تدل على مدى الخطورة الكبيرة.
وأضافت سهيل، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز؛ ببرنامج «ست الستات» والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن مبادرة «أطفال بلا سمنة وأطفال أصحاء» جاءت بنتائج جيدة، لافتة إلى أنها وصلت إلى جميع المواطنين.

وأوضحت إحدى السيدات التي كانت تعاني من سمنة مفرطة ولديها شراهة كبيرة للأكل، أنها خلال 4 أشهر فقدت حوالى 40 كيلو من وزنها، مضيفة: «علميا صعب بس حصل».

وقالت السيدة صاحبة الإنجاز إنها كانت ترتدي ملابس لإظهار جسدها أصغر لتستطيع حضور المناسبات المختلفة، منوهة بأنها الآن لا تحصل على مسكنات.

وأشارت سهيل إلى أن الحرق لدى المرأة يتضرر في المرحلة من 30 إلى 40 عامًا.

المصرى اليوم

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