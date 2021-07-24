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قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدد قليل من المصريين كان يرتدي الكمامة للوقاية من فيروس كورونا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أجمل الأماكن السياحية في مصر سواء العلمين أو الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة ورأس البر والسويس والإسماعيلية والفيوم وغيرها من الأماكن السياحية في مصر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الإشغالات في الفنادق بلغت 100%، فقرى ومساكن مرسى مطروح كاملة العدد، موضحا أن قرى الساحل الشمالي نسبة الإشغال بها كاملة. وأشار إلى أن الأسعار في فندق الماسة مرتفعة جدا قائلا: «غالية جدا لكن له زبونه».