«8 حارات».. أحمد موسى يطالب بتوسعة طريق العلمين الجديدة

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طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة توسعة الطريق المؤدي إلى العلمين الجديدة لاستيعاب حركة السيارات.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن طريق العلمين الجديدة يبلغ 3 حارات فقط ويجب توسعته إلى 8 حارات مرورية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك زحام غير مسبوق شهدته مدينة العلمين الجديدة خلال إجازة العيد، موضحا أنه من المتوقع أن تضم مدينة العلمين الجديدة 2 مليون مواطن ولذلك يجب توسعة الطريق المؤدي إلى المدينة الجديدة. وأكد أن مصر تعمل على تشييد مدينة بمواصفات عالمية في العلمين الجديدة، مقدما التحية إلى عاصم الجزار وزير الإسكان بعد المجهود المبذول في مدينة العلمين الجديدة.

واستطرد موسى أن الشركات المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مدينة العلمين الجديدة لكل المصريين. وتابع أن هناك 7 كيلومترا كورنيش مفتوح للمصريين في مدينة العلمين الجديدة من أجل التنزه عليه.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن عدد السكان في المنطقة الواقعة ما بين غرب الإسكندرية حتى مرسى مطروح إلى 20 مليون نسمة خلال الثلاثين سنة المقبلة، موضحا أن الطرق التي يتم تنفيذها تصل إلى محور الضبعة ودلتا مصر.