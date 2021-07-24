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متحدث المالية يُعدد مزايا تطبيق ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية

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متحدث المالية يُعدد مزايا تطبيق ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية متحدث المالية يُعدد مزايا تطبيق ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية

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قال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة والمتحدث الرسمي لوزارة المالية، إن الدولة المصرية طبقت ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية من خلال نظام إلكتروني رقابي يعمل على إدخال العديد من الوظائف الإلكترونية في الجهات الحكومية.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذا النظام يعمل على تبديل الطرق الورقية المعتادة بطرق إلكترونية تعمل بأجهزة الحاسب الآلي، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة متصلة بشكل مباشر بوزارة المالية.

وأوضح رئيس وحدة الميكنة والمتحدث الرسمي لوزارة المالية، أن هذه العمليات التي تقوم بها هذه الأجهزة الإلكترونية تضمن تسجيل المعاملات المالية بصورة صحيحة، وهذا يضمن تقليل الأخطاء ويقضي على التلاعب.

وأشار الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة والمتحدث الرسمي لوزارة المالية، إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لا تسمح بتسجيل العمليات التي لا تراعي الشروط والاعتمادات الموزانية

المصرى اليوم

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