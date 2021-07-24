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أستاذ موارد مائية يرد على محاولة إثيوبيا الوقيعة بين والسودان بشأن الحصة الكاملة من المياه

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أستاذ موارد مائية يرد على محاولة إثيوبيا الوقيعة بين مصر والسودان بشأن الحصة الكاملة من المياه أستاذ موارد مائية يرد على محاولة إثيوبيا الوقيعة بين والسودان بشأن الحصة الكاملة من المياه

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فند الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، مزاعم إثيوبيا ومحاولتها الوقيعة بين والسودان، من خلال ادعاء اثيوبيا بأن سد النهضة سوف يُمكن السودان من استخدام حصته كاملة، على اعتبار أنه لا يستخدمها بالكامل ولا يستطيع تخزينها.

وقال أستاذ الموارد المائية، أن سد «مِرْوِي» يقع عند الشلال الرابع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية، على بعد 360 كم من الخرطوم، و600 كم جنوب السد العالي، وهو سد خرساني أكتمل بناءه في 3 مارس 2009، ويبلغ اجمالي طوله 9.7 كم، فيما يصل ارتفاعه إلى 67 م، وعرض 82 م، وسعته التخزينية 12.5 مليار م3 عند منسوب 290 م (فوق سطح البحر) بطول 90 كم للبحيرة.

وتابع: يعمل على توليد كهرباء مقدارها 1250 ميجاوات، من خلال 10 توربينات سعة كل منها 125 ميجاوات، وهو بذلك أكبر السدود السودانية تخزيناً للمياه وتوليداً للكهرباء، ويبلغ إجمالي تخزين السدود السودانية حوالى 26 مليار متر مكعب (أي ضعف حصة السودان مرة ونصف التي تبلغ 18.5 مليار متر مكعب)، وهذا يبطل ادعاء اثيوبيا للوقيعة بين شعب وادى النيل، بأن سد النهضة سوف يمكن السودان من استخدام حصته كاملة على اعتبار أنه لا يستخدمها بالكامل ولا يستطيع تخزينها، حيث تبلغ رحلة المياه من سد مروى إلى السد العالي حوالى 5 أيام في مسافة نهرية طولوها حوالى 1000 كم.

المصرى اليوم

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