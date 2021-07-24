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وقف أعمال بناء مخالف بدسوق

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وقف أعمال بناء مخالف بدسوق وقف أعمال بناء مخالف بدسوق

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شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ،عدد من الحملات منها رفع كفاءة الإنارة وأعمال النظافة اليومية،لرفع التراكمات والمخلفات، ووقف أعمال بناء مخالف، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


أشرف المحاسب السيد عبدالستار،رئيس مركز ومدينة دسوق، على رفع كفاءة الإنارة العامة بمنطقة خلف مساكن الصفا الجديدة، وشارع صيدلية الشركات بالكشلة، ومنطقة خلف المشتل، وأمام النجدة، وسور الإدارة الزراعية، كما تابع حملات النظافة شاملة بنطاق قرى مركز دسوق والمداخل والمخارج ورفع أي تراكمات داخل القرى وتسوية المداخل، وتمهيد جميع الشوارع التي بها أعمال، في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، بقرى «محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح»، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق ،التصدى لمخالفة بناء وصب دور رابع علوى بدون ترخيص، وتم التحفظ على مواد بناء، وإزالة السقف المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الإدارة الهندسية.

المصرى اليوم

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