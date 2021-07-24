التنمية المحلية توضح كيفية التعامل مع رفع أجرة المواصلات عن التعريفة الأساسية

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كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، حقيقة زيادة أجرة المواصلات؛ خاصة بعد زيادة أسعار البنزين، مشيرًا إلى أن المواصلات التي تعمل في الدولة تعتمد على السولار ولذلك لم يحدث في السولار أي زيادة سعرية، وسنقوم بتكثيف الحملات على المواقف لمتابعة عدم زيادة أسعار أجرة المواصلات.

وأضاف «قاسم»، في تصريحات تلفزيونية، أن أي سائق سيقوم برفع أجرة المواصلات عن تعريفتها الأساسية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لعدم الإضرار بالمواطنين، وهناك ملصقات يتم وضعها على سيارات الأجرة، مشيرًا إلى أن أي مواطن يتعرض إلى زيادة في تعريفة المواصلات يمكنه أن يقوم بتقديم شكوى من خلال مبادرة «صوتك مسموع» وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إلى أن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 562 شكوى خلال أيام العيد وتم حلها 76%، لافتًا إلى أنه يتم إشراك المواطنين في وضع الحلول للمشاكل التي تواجههم.