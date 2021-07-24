أخبار عاجلة

قافلة طبية توقع الكشف على 298 حالة ضمن «حياة كريمة» في القليوبية (صور) -
تحرير 25 محضر رفع إشغالات على الطريق العام بأرمنت غرب الأقصر -
وكيل «عربية النواب»: «كيشو» رسم الفرحة على وجوه المصريين -
تأجيل محاكمة الطالب المتهم بهتك عرض زميلته في حلوان إلى 3 نوفمبر -
ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 16 محضرًا بالأقصر -
الحكم على المتهم بهتك عرض طفل في حلوان 8 سبتمبر -
الرئيس الجزائري يصدر جملة قرارات بشأن إجراءات مواجهة كورونا -
بن فرحان: إصرار حزب الله على فرض هيمنته على الدولة السبب الرئيسي لمشاكل لبنان -
الصحة العالمية تعلق على زيادة أسعار لقاحي «فايزر» و«موديرنا» -
الاتحاد السعودي لكمال الأجسام ينظم بطولة عالمية .. للمحترفين والهواة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

التنمية المحلية توضح كيفية التعامل مع رفع أجرة المواصلات عن التعريفة الأساسية

Print
التنمية المحلية توضح كيفية التعامل مع رفع أجرة المواصلات عن التعريفة الأساسية التنمية المحلية توضح كيفية التعامل مع رفع أجرة المواصلات عن التعريفة الأساسية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، حقيقة زيادة أجرة المواصلات؛ خاصة بعد زيادة البنزين، مشيرًا إلى أن المواصلات التي تعمل في الدولة تعتمد على السولار ولذلك لم يحدث في السولار أي زيادة سعرية، وسنقوم بتكثيف الحملات على المواقف لمتابعة عدم زيادة أسعار أجرة المواصلات.

وأضاف «قاسم»، في تصريحات تلفزيونية، أن أي سائق سيقوم برفع أجرة المواصلات عن تعريفتها الأساسية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لعدم الإضرار بالمواطنين، وهناك ملصقات يتم وضعها على سيارات الأجرة، مشيرًا إلى أن أي مواطن يتعرض إلى زيادة في تعريفة المواصلات يمكنه أن يقوم بتقديم شكوى من خلال مبادرة «صوتك مسموع» وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إلى أن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 562 شكوى خلال أيام العيد وتم حلها 76%، لافتًا إلى أنه يتم إشراك المواطنين في وضع الحلول للمشاكل التي تواجههم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة العالمية تعلق على زيادة أسعار لقاحي «فايزر» و«موديرنا»

الصحة العالمية تعلق على زيادة أسعار لقاحي «فايزر» و«موديرنا»

الرئيس التونسي للمحتكرين: خفضوا الأسعار وإلا سنتخذ قرارات يفرضها الواجب

الرئيس التونسي للمحتكرين: خفضوا الأسعار وإلا سنتخذ قرارات يفرضها الواجب

5 قرارات لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي .. أسعار الاستمارة والشروط الجديدة

5 قرارات لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي .. أسعار الاستمارة والشروط الجديدة

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!