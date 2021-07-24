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"ليس نكتة".. "بايدن" يحذِّر الأمريكيين من "دلتا"

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"ليس نكتة".. "بايدن" يحذِّر الأمريكيين من "دلتا" "ليس نكتة".. "بايدن" يحذِّر الأمريكيين من "دلتا"
طالبهم بسرعة تلقي اللقاحات

حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين اليوم السبت من التهاون في التعامل مع السلالة الهندية من ، التي تحمل اسم "دلتا"، لافتًا إلى أنها ليست نكتة.

وخاطب "بايدن" الأمريكيين عبر "تويتر" قائلاً: "يجب عليكم أن تحفظوا أنفسكم ومَن تحبونهم من هذا الخطر".

وطالب الأمريكيين بالإسراع في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تساهم في التقليل من خطر الإصابة بهذا الفيروس.الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاح كورونا أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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