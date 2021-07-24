لصقل شخصية الطفل وتنمية مهاراته…"تعارفوا" يقيم ورشة "صغارنا قادة المستقبل"

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تنطلق أول شهر أغسطس المقبل ولمدة أسبوعين من الأحد إلى الأربعاء

يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة عمل بعنوان "صغارنا قادة المستقبل" التي ستنطلق فعالياتها في مقر المركز في حي العقيق بمدينة الرياض يوم الأحد 22 من شهر ذي الحجة الجاري الموافق 1-8-2021 ولمدة أسبوعين من الأحد إلى الأربعاء.

وأوضحت مقدمة الورشة أروى الخميس الأكاديمية والمستشارة في الطفولة وصانعة برامج إبداعية للطفل، أن الورشة تهدف إلى صقل شخصية الطفل وتنمية مهاراته بما يحقق مساهمته الفاعلة في المجتمع، واستثمار الوقت في حياته، بالإضافة إلى التشديد على أهمية تكوينه صداقات جديدة، وتعزيز جوانب التميز والموهبة والإبداع لديه.

وقالت "الخميس" إن من مميزات ورشة "صغارنا قادة المستقبل" إعداد ملف الإنجاز اليومي الخاص بالطفل، وتنظيم رحلة للأطفال المشاركين في الورشة، وتقديم جلسات إرشادية للأسرة في نهاية البرنامج يتم من خلالها الإجابة عن الاستفسارات.

وعن المرتكزات التي تقوم عليها الورشة قالت أروى الخميس: يأتي في مقدمة ذلك المهارات، التعليم، القيم، التعليم بالترفيه، رياضة وصحة، تعلم لغة، فنون وإبداع، الشيف الصغير، جراءة والخطابة ورحلات في مدينتي.

من جانب آخر، أوضحت الدكتورة نجوى الثقفي المديرة التنفيذية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري أن تنظيم الورشة يأتي امتدادًا لتحقيق شعار المركز "جودة الحياة في أسرة سعيدة" وأن هذه الورشة الموجهة مباشرة "للطفل" قائمة على أسس علمية ومهنية تساعد في التعرف على نقاط القوة في شخصية الطفل وتدعمها وتعمل كذلك على التخلص من نقاط الضعف.

وأضافت الدكتورة نجوى الثقفي أن توقيت إقامة ورشة "صغارنا قادة المستقبل" يأتي بعد التمتع بالإجازة الصيفية وأيضًا في ظل ظروف جائحة "كورونا" التي ألقت بظلالها على الأسر والمجتمعات، الأمر الذي يعطي أبعادًا مهمة في مساندة الأسرة في دورها في التربية والتنشئة الاجتماعية، من خلال مفردات الورشة ومحاورها وركائزها، حيث تغطي الورشة جوانب مهمة في بناء شخصية الطفل وغرس القيم وتنمية المهارات.

رابط التسجيل:

https://forms.gle/tRyzaVNd4t7BmzCD7

وللاستفسار جوال 0550962391 -0504414082-0112231396