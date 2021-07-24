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عقد معهم جلسة مفتوحة.. تعرف على رسائل الخطيب للاعبي الأهلي والجهاز الفني

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عقد معهم جلسة مفتوحة.. تعرف على رسائل الخطيب للاعبي الأهلي والجهاز الفني عقد معهم جلسة مفتوحة.. تعرف على رسائل الخطيب للاعبي الأهلي والجهاز الفني

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عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مفتوحة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم السبت 24-7-2021 قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي تحدث الخطيب مع اللاعبين بوضوح، مؤكدا أن مرحلة السوبر الأفريقي ودوري الأبطال قد انتهت والفريق أمامه تحديات كبيرة في مرحلة جديدة تخص الدوري المصري وكأس والسوبر المصري.

وشدد رئيس الأهلي على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على الحسم بأقدامهم دون انتظار نتائج الآخرين مثلما هو معتاد دائما.

وأضاف الخطيب أنه إذا كانت النتائج لم تكن على النحو المطلوب في بعض المباريات السابقة، فإن الفريق قادر على تصحيح الأوضاع وتحقيق ما يسعد جماهير الأهلي

وأكد الخطيب للاعبي الأهلي وجهازهم الفني أن طموحات الجماهير لا تتوقف عند عدد من البطولات، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تركيز مستمر ومجهود مضاعف في كل الاتجاهات لتحقيق كل الأهداف.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس الجمعة، دون الحصول على راحة سلبية؛ وذلك استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز، المؤجلة من الأسبوع الـ24 في جدول المسابقة والمقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأحد.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع جهازه المعاون شهدت مناقشة التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج.

وأدى لاعبو الأهلي مرانًا قويًا، كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقبلة، التي يسعى الأهلي خلالها لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة.

المصرى اليوم

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