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اتحاد الصناعات يكشف أسباب ارتفاع الذهب

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اتحاد الصناعات يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب اتحاد الصناعات يكشف أسباب ارتفاع الذهب

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قال رفيق العباسي، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن حركة الذهب تزداد وتنشط في موسم الأعياد، حيث يستخدم في تقديمه هدايا أو الزواج.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إنتاج من الذهب في تسعينيات القرن الماضي وصل إلى 300 طن سنويا وفي 2011 انخفض لـ 30 طن سنويًا، وعاودت الارتفاع مجددًا في 2014 إلى 70 طنًا سنويًا.

وأردف أن هناك مواطنين ليس بإمكانهم شراء الذهب كحُلي نظرًا لارتفاع الأسعار عما كانت عليه قبل ذلك، موضحًا أن من يشتري الذهب يكون لديه فائض عن حاجته.

وأكد أن 80 % من مبيعات الذهب عيار 21 كانت معتمدة على الطبقة المتوسطة، بينما كانت تذهل النسبة المتبقية وتبلغ 20 % إلى شراء الذهب ذات عيار 18 أو شراء الألماظ والمجوهرات.

واختتم رفيق العباسي، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه من ناحية وبين ارتفاع الذهب، إلى جانب علاقته بالبورصات العالمية.

المصرى اليوم

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