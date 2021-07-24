رفع كفاءة الإنارة بمركز بيلا في كفر الشيخ

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شهدت مدينة وقرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الحملات لاستكمال المشروعات التي تشهدها المدينة وقرى المركز إضافة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة القديمة دون زيادات، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأشرف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة الحامول على أعمال رفع كفاءة منطقة السوق العمومي بمدينة بيلا من خلال أعمال النظافة والرش ومراجعة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة العامة ببعض الأحياء، إضافة إلى متابعة أعمال النظافة العامة، وإصلاح خط المياه العكرة قطر500مم المغذي لمحطة مياه الجرايدة. كما شدد ساطور خلال جولاته بمواقف بيلا بعدم دفع أي أجرة زيادة عن الأجرة التعريفة القديمة مناشداً المواطنين بالإبلاغ الفوري على أي تجاوزات من السائقين عبر رقمي الواتس «‭0109 3178374‬- ‭0109 5212765‬».