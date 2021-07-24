ألدرفيريلد في قطر .. الدحيل يقترب من المدافع البلجيكي الدولي

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اتفق توتنهام على صفقة انضمام توبي ألدرفيريلد إلى الدحيل في قطر، وفقًا لصحيفة تيليجراف البريطانية.

وظهرت صور للاعب في العاصمة القطرية، الدوحة، لتعطي الإشارة إلى انتهاء فترة ستة مواسم قضاها مع توتنهام منذ انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من أتلتيكو مدريد في عام 2015.

سعى توتنهام لإعادة تنظيم دفاعه بعد تعيين نونو إسبيريتو سانتو كمدرب وفابيو باراتشي كمدير رياضي.

السبيرز بالفعل يحاولون التفاوض على صفقة ضم كريستيان روميرو من أتالانتا وقد أجروا أيضًا محادثات مع تاكيهيرو تومياسو من بولونيا.

كان ألدرفيريلد (32 عامًا)، من بين اللاعبين الذين يستعد توتنهام لبيعهم بسعر المناسب.

تم رفض محاولة من نادي أنتويرب البلجيكي في وقت سابق من الصيف لضم اللاعب.

عرض الدحيل كان مغريًا حيث قدم النادي عرضًا بقيمة 13 مليون باوند للحصول على خدمات المدافع البلجيكي الدولي الذي متبقي في عقده الحالي عامين مع توتنهام.

إذا سارت الأمور على ما يرام، فان ألدرفيريلد سيلعب في البلد الذي يستضيف بطولة دولية كبرى في الموسم المقبل (مونديال 2022).

بينما سيكون ضمن صفوف فريق توج بلقب دوري نجوم قطر قبل موسمين (موسم 19/20)، وتأهل تحت قيادة المدرب صبري لاموشي إلى دوري أبطال آسيا في موسم 2021/2022.