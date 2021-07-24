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رئيس يفاجئ الفريق في معسكر الإسكندرية

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رئيس الزمالك يفاجئ الفريق في معسكر الإسكندرية رئيس يفاجئ الفريق في معسكر الإسكندرية

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حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، بصحبة الكابتن حسين السيد عضو اللجنة، على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقام حاليا في برج العرب مساء أمس.

وعقد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، حرص خلالها على تحفيزهم قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق اللقب، كما طالبهم بالفوز في جميع المباريات المتبقية بالدوري وعدم التفريط في أي نقطة.

وأكد الكابتن حسين لبيب دعم مجلس الإدارة للفريق والجهاز الفني من أجل التتويج ببطولتي الدوري وكأس .

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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