أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي لكمال الأجسام ينظم بطولة عالمية .. للمحترفين والهواة -
في قبضة الشرطة.. الإطاحة بمواطن أطلق النار أثناء قيادة مركبته بجازان -
عسكريون يعلنون إبعاد ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان عن زعامة حزبه -
بيان: الجيش اللبناني يقول إسرائيل قصفت عدة مواقع في جنوب لبنان -
تونس تتخلص من عبء الإخوان والديون : سددت مليار دولار في 14 يوما -
هرتسوغ لرئيسة اليونان: إسرائيل إلى جانبكم -
استشاري نفسي: الاكتئاب مرتبط بالسمنة بنسبة 55% -
استشاري: منع الطعام بشكل مفاجيء لخفض الوزن أمر خاطئ لهذا السبب -
رفع 7 أطنان مخلفات في حملة لتهذيب الأشجار بطريق مصر - أسوان شمال الأقصر -
بث مباشر .. مصر وفرنسا كرة يد و القنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اشتباكات وإطلاق غاز.. صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين ضد قيود "كورونا"

Print
اشتباكات وإطلاق غاز.. صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين ضد قيود "كورونا" اشتباكات وإطلاق غاز.. صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين ضد قيود "كورونا"
اليمين المتطرف يشارك في الاحتجاجات

اشتباكات وإطلاق غاز.. صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين ضد قيود

أطلقت قوات مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع اليوم السبت عندما اندلعت اشتباكات أثناء احتجاجات وسط باريس على قيود مكافحة "كوفيد-19"، والتطعيم ضد المرض.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات الشرطة أثناء محاولتها صد المتظاهرين قرب محطة سان لازار للقطارات بالعاصمة بعد أن دفع المتظاهرون دراجة نارية، تُقلُّ عددًا من أفراد الشرطة، وفقًا "فرانس 24".

وفي احتجاج آخر، دعا إليه سياسيون من اليمين المتطرف غرب باريس، حمل متظاهرون معارضون لإجراءات مكافحة لافتات، كتبوا عليها "أوقفوا الديكتاتورية".

ويصوت النواب الفرنسيون في مطلع الأسبوع على مشروع قانون، صاغته ، يهدف إلى إصدار ترخيص صحي وفرض التطعيم على العاملين في قطاع الصحة.

ويُتوقع حدوث احتجاجات في مدن أخرى، مثل مرسيليا ومونبلييه ونانت وتولوز.فرنسا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها

إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها

«الحكومة» تخلد ذكرى موكب المومياوات الملكية بإصدار عملة

«الحكومة» تخلد ذكرى موكب المومياوات الملكية بإصدار عملة

«الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 232060

«الصحة»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 232060

الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الصين تعلن حالة التأهب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا