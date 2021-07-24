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القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا

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القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا

القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا ـ رحمها الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا ـ رحمها الله ـ حرم الشيخ سلطان بن أحمد المعلا ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا في وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا ـ رحمها الله ـ قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا ـ رحمها الله ـ حرم الشيخ سلطان بن أحمد المعلا ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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