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أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بمعسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض مواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وحرص كارتيرون على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة، مع إيقافها من أجل شرح المطلوب من كل لاعب وتصحيح بعض الأخطاء.

وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.