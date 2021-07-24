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استئناف الحركة الملاحية لعبارات الركاب بين ميناءي سفاجا وضبا السعودي

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استئناف الحركة الملاحية لعبارات الركاب بين ميناءي سفاجا وضبا السعودي استئناف الحركة الملاحية لعبارات الركاب بين ميناءي سفاجا وضبا السعودي

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استانفت، اليوم السبت، الحركة الملاحية لعبارات نقل الركاب والبضائع والشاحنات بين ميناءي الغردقة وسفاجا البحريين وميناء ضبا بعد توقفها بسبب أجازة عيد الأضحي.

كانت الحركة الملاحية قد توقفت لمدة ٤ ايام بين مينائي سفاجا والغردقة البحريين والمواني السعودية وذلك بعد اغلاق السلطات البحرية السعودية الموانئ البحرية أمام الحركة الملاحية لمنح العاملين بها أجازة عيد الأضحي، وتم اخطار الوكلاء الملاحيين بالقرار وتم استئناف الرحلات البحرية للعبارات عقب انتهاء اجازة عيد الاضحي.

المصرى اليوم

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