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مران اليوم: شيكابالا وحازم إمام يخوضان تدريبات منفردة في «الجيم»

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مران الزمالك اليوم: شيكابالا وحازم إمام يخوضان تدريبات منفردة في «الجيم» مران اليوم: شيكابالا وحازم إمام يخوضان تدريبات منفردة في «الجيم»

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أدى محمود عبدالرازق «شيكابالا» وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تدريبات منفردة في الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بمعسكر برج العرب.

ويخوض الزمالك تدريباته على ملعب فندق إقامته ببرج العرب، في ظل خوضه معسكرا مغلقا استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي شيكابالا وحازم إمام تدريبات بدنية بناء على طلب الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل الوصول لحالة بدنية مثالية خلال الوقت الحالي.

وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.

المصرى اليوم

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