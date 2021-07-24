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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاستغناء على عدد من لاعبي الفريق، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون، أبلغ مسؤولي الزمالك بموافقته على إعارة أو بيع محمد عواد، في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما تلقي الحارس عرضًا من نادي بيراميدز، ليكون بديلاً لأحمد الشناوي، الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي للركبة سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة 7 أشهر.

كما قرر المدير الفني للفريق الأبيض الاستغناء عن خدمات التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق، والمهاجم المغربي حميد أحداد، وذلك بعدما فشل الثنائي في إثبات جدارتهما مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوصى كارتيرون، بالاستغناء عن خدمات المدافع محمد عبدالسلام، لعدم قناعته بمستواه الفني مطالبًا بتدعيم الفريق بمدافع سوبر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بدلاً منه، وقرر المدرب الفرنسي أيضًا الاستغناء عن خدمات ثنائي خط الوسط، محمود عبدالعزيز ومحمد أشرف روقا، بإعارتهما إلى أي من الأندية أو بيعهما، نظرًا لتراجع مستواهما الفني.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها 3 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.