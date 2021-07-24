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شهدت الساعات الماضية تكثيف من الجهاز الفني واللاعبين واستغلال كل دقيقة من أجل الاستعداد لمواجهة الأرجنتين في ثاني جولات المجموعة الثالثة بنهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

بدء اليوم بتناول الإفطار ثم أعقبه محاضرة فنية متخصصة كان البطل فيها لقطات من لقاء مصر وإسبانيا ثم لقاء الأرجنتين وأستراليا.

حدد الكابتن شوقي غريب المدير الفني سلبيات اللقاء الأول وضرورة التخلص منها في لقاء الغد.

ثم تناول بالشرح والتفصيل طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها وكذلك دور كل لاعب في المباراة.

وأكد غريب على أن هناك اختلاف كبير بين الكرة الإسبانية والأرجنتينية وبالتالي فانه يتوقع أن يكشف فريقنا الأولمبي عن وجهه الحقيقي أمام الأرجنتين.

وقال غريب إنه يعلم أن منافسه غدا ليس أمامه فرصه أخرى وبالتالي فان الجهاز الفني استعد جيدا وجاهز للمواجهة.

بعدها تناول الفريق وجبة الغذاء ثم تحرك إلى ملعب التدريب ليبدأ مرانه في السابعة والنصف مساءا تحت الأضواء الكاشفة في أحد الملاعب الفرعية.

قاد الدكتور كمال عبدالواحد مخطط أحمال المنتخب الأولمبي التدريبات البدنية والاستشفائية في بداية المران لتهيئة اللاعبين.

ثم فقرة خططية وتكتيكية بإشراف الكابتن معتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقي المدرب، وأخيرا تقسيمة في منتصف الملعب شارك فيها جميع اللاعبين وأدارها الكابتن شوقي غريب.

طوارئ في الجهاز الطبي

ومنذ وصول بعثة المنتخب الأولمبي إلى اليابان والجهاز الطبي الذي يقوده الدكتور أيمن زين طبيب الفريق والدكتور صلاح عاشور للعلاج الطبيعي والدكتور محمد صلاح والعمل لا يتوقف حيث عمل الإجراءات الاحترازية كاملة ثم الإشراف على عمل المسحات الطبية للكشف عن كورونا والاطمئنان على سلامة جميع أفراد البعثة وفي المساء تبدأ جلسات العلاج الطبيعي والاستشفاء للاعبين وتجهيزهم للمباريات.

حضر المران المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، الذي يحرص على التواجد مع الفريق طوال اليوم.