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أعرب طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية) في الإسكندرية، عن غضبهم وامتعاضهم الشديد بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء اليوم السبت، والذى أدوه بعد توقف دام 5 أيام بسبب الاحتفال بعيد الأضحى.

ورصدت «المصري اليوم» ردود فعل الطلاب عقب الخروج من اللجان، مؤكدين أنه كالمعتاد الامتحان جاء صعبا للغاية وفى مستوى الطالب فوق الممتاز، مشيرين إلى أن الامتحان لا يستطيع مدرس متخصص حله بسهولة.

وأضاف عدد من الطلاب أن الوقت المحدد بـ3 ساعات غير كافٍ للإجابة على 20 سؤالاً، من بينها 15 سؤالاً «يلعب في أفكار عالية»، مؤكدين أن الامتحان خلا مما تم مذاكرته خلال العام، مختتمين: «حسبنا الله ونعم الوكيل.. الامتحان زي الزفت».

وأدى طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، اليوم السبت امتحانات نهاية العام في مادة الفيزياء بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد، أمام 113 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الثماني في الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.