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«ذوالفقار» رئيسا لاتحاد تمويل المشروعات الصغيرة لدورة جديدة حتى 2025

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«ذوالفقار» رئيسا لاتحاد تمويل المشروعات الصغيرة لدورة جديدة حتى 2025 «ذوالفقار» رئيسا لاتحاد تمويل المشروعات الصغيرة لدورة جديدة حتى 2025

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فازت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، برئاسة مجلس إدارة الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورة جديدة تستمرأربع سنوات تنتهي في عام 2025.

ويأتي ذلك إيماناً من أعضاء الاتحاد بدورها القيادي في تنمية الصناعة خلال المرحلة الماضية التي شهدت طفرة واضحة في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر لتخدم أكثرمن 4 مليون عميل بمحفظة تمويلية تخطت 47 مليار جنيه في نهاية 2020، بدعم غيرمسبوق من الأجهزة المعنية، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحسب بيان صحفى صادر عن الإتحاد تم انتخاب عمروأبوالعزم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وعمروحلمي، مديرعام الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغرلبنك ، نائبين للرئيس، والدكتورة سهيرالمصري، المديرالتنفيذي لمؤسسة تنمية الأسرة المصرية، أميناً للصندوق، وتم انتخاب النائبة هالة أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه، لتكون أمينا للمجلس.

كما فازبعضوية مجلس إدارة الاتحاد منيرنخلة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشنتال رامي، نائب مديرعام تنمية الأعمال بقطاع المشروعات الصغيرة للبنك الأهلي المصري، والدكتورمحمد نشأت العريس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج، وخالد صلاح، مديرنشاط التمويل لجمعية سيدات الأعمال لتنمية المجتمع والمشروعات الصغيرة بالمنيا، وأحمد أبوسحلي، مديرنشاط التمويل لدى الجمعية المصرية للتنمية بفرشوط.

وأكدت منى ذوالفقارأن الاتحاد في المرحلة المقبلة يخطط لتطبيق عدة محاورأساسية لدعم وتنمية صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغروتعزيز قدرة أعضاء الاتحاد للوصول بخدماتهم المالية إلى الفئات المستهدفة من خلال اتباع أفضل الممارسات التي تتوافق مع مبادئ التمويل المسؤول.

ومن المتوقع حسب ذوالفقار، أن تشهد المرحلة المقبلة عدة متغيرات إيجابية على بعض الأصعدة من شأنها تمهيد الطريق لانطلاقة قوية نحو إرساء دعائم مصرالرقمية على طريق الشمول المالى.

المصرى اليوم

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